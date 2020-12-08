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Калужане просят не делать их город новогодней столицей 

Мария Грибова 7 часов назад
Калужане просят не делать город новогодней столицей
Фото: depositphotos.com
Калужане попросили своего губернатора не делать город столицей Нового года. Об этом рассказал Telegram-канал Mash.
В прошлом году такой статус был у города Рязань. А в 2020 году новогодней столицей должна была стать Калуга. На празднество было выделено порядка 69 миллионов рублей. Однако из-за пандемии коронавируса местные жители оказались против.
Калужане просят лишить их статуса или перенести его на 2022 год. Однако сообщается, что в администрации приняли решение ничего не отменять. Мероприятия будут проходить на открытых площадках, а меры безопасности обещали проконтролировать.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Россияне нашли замену зимнему отдыху в Европе.
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