Россияне нашли замену зимнему отдыху в Европе

туристы решили использовать возможность покататься на лыжах и сноубордах в текущем сезоне. Сервис бронироования авиабилетов Aviasales сообщил, что россияне массово отправились на отечественные горнолыжные курорты.

Главной заменой зимнему отдыху в Европе стал Шерегеш, куда пришли «большие» туроператоры и был запущен дополнительный рейс из Москвы.

По словам местного турагента Светланы Орловой, на курорте заканчиваются места в объектах размещения: в отелях на горе есть возможность найти места исключительно на два-три дня посреди недели за исключением Нового года, а у местных жителей, сдающих квартиры в аренды, все расписано на две недели вперед.