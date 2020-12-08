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Россияне нашли главную замену зимнему отдыху в Европе на Новый год 

Даня Виттиг 16 часов назад
Россияне нашли замену зимнему отдыху в Европе
Фото: depositphotos.com
туристы решили использовать возможность покататься на лыжах и сноубордах в текущем сезоне. Сервис бронироования авиабилетов Aviasales сообщил, что россияне массово отправились на отечественные горнолыжные курорты.
Главной заменой зимнему отдыху в Европе стал Шерегеш, куда пришли «большие» туроператоры и был запущен дополнительный рейс из Москвы.
По словам местного турагента Светланы Орловой, на курорте заканчиваются места в объектах размещения: в отелях на горе есть возможность найти места исключительно на два-три дня посреди недели за исключением Нового года, а у местных жителей, сдающих квартиры в аренды, все расписано на две недели вперед.

«И это при том, что сейчас в Шерегеше низкий сезон, а снега пока выпало немного», — указано в тексте.

Ранее "Рамблер" соообщал о городах, которые больше всего разочаровали туристов.
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