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Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске 

Стелла Шмель 4 часа назад
Начиная с 1 декабря, в Мурманск приходит полярная ночь. Целых 40 дней, до 10 января, солнце не поднимется за горизонт.
Продолжительнее всего полярная ночь будет на севере полуострова Рыбачий. Там она началась еще 26 ноября.
А на Северном полюсе полярная ночь длится целых полгода.
Один из жителей Мурманска решил заснять полярную ночь в городе в таймлапс — результат смотрите на видео.
Кстати, окончание полярной ночи мурманчане празднуют, собираясь вместе на самой высокой точке города чтобы встретить первые лучи солнца.
Ранее "Рамблер" писал, что туристов в Сочи предупредили об опасности.
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