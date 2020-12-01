Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске 

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Начиная с 1 декабря, в Мурманск приходит полярная ночь. Целых 40 дней, до 10 января, солнце не поднимется за горизонт.

Продолжительнее всего полярная ночь будет на севере полуострова Рыбачий. Там она началась еще 26 ноября.

А на Северном полюсе полярная ночь длится целых полгода.

Один из жителей Мурманска решил заснять полярную ночь в городе в таймлапс — результат смотрите на видео.

Кстати, окончание полярной ночи мурманчане празднуют, собираясь вместе на самой высокой точке города чтобы встретить первые лучи солнца.