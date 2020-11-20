Россиянам расскажут про разведение лохов

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Российское село Лох, которое находится в Саратовской области, занялось разведением туризма. Об этом лоховчане рассказали телеканалу ОТР.

Местные жители поделились, что для туристов устраивают необычные экскурсии. Например, Сергей Кислин проводит прогулки по селу и рассказывает о его истории. По его словам, село получило такое название благодаря форели в местной речке, которую называли «лошок»:

«Разводить лохов — это было разводить речную форель».

А пчеловод Геннадий Моторин предлагает гостям посетить его пасеку, приобрести мед и даже поспать вместе с пчелами в специальной пристройке:

«В улье сетка металлическая снизу и сверху. Человека не ужалят. (…) Во-первых, чувствуешь запах пчелиного улья, вибрацию. Ты лежишь, а они работают, жужжат».

Другой житель села, Юрий Каразмзин, построил во дворе своего дома парк неправильных скульптур, где есть статуя жадного Будды, велосипедиста-неудачника и печального ангела.