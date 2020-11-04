Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: эротическая драма из России
«Интимные места»: эротическая драма из России Без стеснения ⟶

Названо преимущество Крыма перед Турцией для туристов 

Александра Нечаева 2 часа назад
Бывший главный санитарный врач России объяснил, в чем выигрывают курорты Крыма у турецких. Свое мнение он высказал в интервью с корреспондентом РИА Новости.
Онищенко заявил, что понимает тягу людей к путешествиям и не отрицает того, что отдыхать необходимо. Однако также он подчеркнул, что с первого дня открытия границ с Турцией призывал россиян предпочесть отпуск на российских курортах. Такую позицию Онищенко объяснил тем фактом, что в период пандемии возможность контролировать ситуацию возможна лишь на территории своей страны. Кроме того, специалист отметил, что не слишком доверяет турецкой системе здравоохранения.

Не все в порядке и в Крыму, и на черноморском побережье Краснодарского края. Но здесь мы можем контролировать ситуацию. Предвидеть развитие. А там это все покрыто мраком,

— заявил Онищенко.
Ранее "Рамблер" рассказал о том, что в России предложили запретить туристические поездки в Турцию.
Комментарии 6
Отдых в России , Видео , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
5 заброшенных мест, от которых становится не по себе
03:35
5 заброшенных мест, от которых становится не по себе
Новости путешествий
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
00:22
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
Новости путешествий
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
Туристка с пышным бюстом решила пляжную проблему
00:13
Туристка с пышным бюстом решила пляжную проблему
Новости путешествий
Древний город инков снова ожил
00:34
Древний город инков снова ожил
Новости путешествий
Европа снова закрывается на карантин
06:15
Европа снова закрывается на карантин
Новости путешествий
Почему Белый дом действительно стал белым
04:22
Почему Белый дом действительно стал белым
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Город, где все жители живут в одной многоэтажке
09:43
Город, где все жители живут в одной многоэтажке
Новости путешествий
Город, где пожар не могут потушить уже 60 лет
09:17
Город, где пожар не могут потушить уже 60 лет
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение