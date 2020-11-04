Бывший главный санитарный врач России объяснил, в чем выигрывают курорты Крыма у турецких. Свое мнение он высказал в интервью с корреспондентом РИА Новости.

Онищенко заявил, что понимает тягу людей к путешествиям и не отрицает того, что отдыхать необходимо. Однако также он подчеркнул, что с первого дня открытия границ с Турцией призывал россиян предпочесть отпуск на российских курортах. Такую позицию Онищенко объяснил тем фактом, что в период пандемии возможность контролировать ситуацию возможна лишь на территории своей страны. Кроме того, специалист отметил, что не слишком доверяет турецкой системе здравоохранения.

Не все в порядке и в Крыму, и на черноморском побережье Краснодарского края. Но здесь мы можем контролировать ситуацию. Предвидеть развитие. А там это все покрыто мраком,

— заявил Онищенко.