Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил запретить туристические поездки в Турцию.
По мнению депутата, рост случаев заражения на курортах можно было бы остановить, если приостановить продажу путевок и билетов на чартерные рейсы.
«Границы закрывать не надо, надо запретить ездить отдыхать. Просто запретить туристам путевки. И с людьми работать — не рекомендовать поездки. Мало того, что мы поддержали экономику Турции, так нам еще и болезнь привезли те, кто за свои деньги заражаться ездил».
Однако бизнес-перелеты между странами прекращать не стоит, заметилл Онищенко.
«Пусть деловые поездки будут — бизнес останавливать неоправданно, но вывозить туда миллионы наших людей — это полное безобразие».
Ранее "Рамблер" сообщал, какой процент людей с коронавирусом вернулся из Турции.