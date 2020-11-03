Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый ожидаемый сериал осени
Самый ожидаемый сериал осени Смотреть ⟶

В России предложили запретить туристические поездки в Турцию 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил запретить туристические поездки в Турцию.
По мнению депутата, рост случаев заражения на курортах можно было бы остановить, если приостановить продажу путевок и билетов на чартерные рейсы.

«Границы закрывать не надо, надо запретить ездить отдыхать. Просто запретить туристам путевки. И с людьми работать — не рекомендовать поездки. Мало того, что мы поддержали экономику Турции, так нам еще и болезнь привезли те, кто за свои деньги заражаться ездил».

Однако бизнес-перелеты между странами прекращать не стоит, заметилл Онищенко.

«Пусть деловые поездки будут — бизнес останавливать неоправданно, но вывозить туда миллионы наших людей — это полное безобразие».

Ранее "Рамблер" сообщал, какой процент людей с коронавирусом вернулся из Турции.
Заграница , Видео , Геннадий Онищенко , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Видео
5 заброшенных мест, от которых становится не по себе
03:35
5 заброшенных мест, от которых становится не по себе
Новости путешествий
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
00:22
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
Новости путешествий
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
Туристка с пышным бюстом решила пляжную проблему
00:13
Туристка с пышным бюстом решила пляжную проблему
Новости путешествий
Древний город инков снова ожил
00:34
Древний город инков снова ожил
Новости путешествий
Европа снова закрывается на карантин
06:15
Европа снова закрывается на карантин
Новости путешествий
Почему Белый дом действительно стал белым
04:22
Почему Белый дом действительно стал белым
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Город, где все жители живут в одной многоэтажке
09:43
Город, где все жители живут в одной многоэтажке
Новости путешествий
Город, где пожар не могут потушить уже 60 лет
09:17
Город, где пожар не могут потушить уже 60 лет
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение