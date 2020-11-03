Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил запретить туристические поездки в Турцию.

По мнению депутата, рост случаев заражения на курортах можно было бы остановить, если приостановить продажу путевок и билетов на чартерные рейсы.

«Границы закрывать не надо, надо запретить ездить отдыхать. Просто запретить туристам путевки. И с людьми работать — не рекомендовать поездки. Мало того, что мы поддержали экономику Турции, так нам еще и болезнь привезли те, кто за свои деньги заражаться ездил».

Однако бизнес-перелеты между странами прекращать не стоит, заметилл Онищенко.