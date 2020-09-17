Раскрыта наглая схема обмана туристов в Абхазии

Российский турист, который побывал в Абхазии, рассказал о схеме обмана, которую местные жители используют для туристов. Этим он поделился в блоге Travel Maniac на платформе «Яндекс. Дзен».

Путешественник утверждает, что абхазские туристические компании продают экскурсии к популярным достопримечательностям по низкой цене, однако при этом они не предупреждают, что в стоимость не входят многие услуги.

Так, турист приобрел тур к озеру Рица, и их привезли на смотровую площадку:

«Достаете из кармана буклет, сверяете фото, и видите, что перед вашими глазами совсем не то красивое фото голубой красоты среди зеленых склонов гор и уходящих в небесную даль хребтов как на картинке».

Когда путешественники стали возмущаться, гид сказал, что на озеро лучше смотреть с другой площадки, которая не входит в план экскурсии, но посетить ее можно за отдельную плату. Автор блога привел слова экскурсовода:

«Если мы очень попросим нашего водителя, и сбросимся по 250 рублей, так как туда дорога тяжелая, серпантин, то он может и согласится нас туда минуток на 15 завезти».

Путешественник добавил, что приехав на другую локацию, он сильно удивился разнице.