Льготные авиабилеты можно будет купить в интернете 

У льготников появится возможность покупать полагающиеся им категории билетов через Интернет. "Общероссийское объединение пассажиров" выступило с инициативой добавить на сайт "Госуслуги" опцию, позволяющую приобретать такие билеты, сообщает ИА Deita со ссылкой на "Известия".

Правительством была начата проработка возможных вариантов реализации инициативы.

Напомним, на сегодняшний день, чтобы купить билет со скидкой, льготым категориям граждан приходится лично приезжать в кассу, хотя остальные пассажиры имеют возможность покупать билеты по Сети. А так как число таких билетов ограничен, то льготникам приходится занимать очередь заранее, чтобы успеть приобрести билет по сниженной цене.

На авиабилеты по льготному тарифу могут рассчитывать студенты до 23 лет, члены многодетных семей, инвалиды, дети и пенсионеры.