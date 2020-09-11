Названы лучшие пляжи для взрослых в России 

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Онлайн-сервис Tvil.ru привел исследование, составив список наиболее подходящих мест только для взрослых.

Оказалось, что пляж в микрорайоне города Сочи назвали лучшим для уединенного отдыха без детей. Почти треть голосов (31%) получил пляж в Лазаревском, а на втором месте рейтинга оказался Коктебель (25%).

При этом многие опрошенные россияне считают лучшими для отдыха с любимыми пляжи в Евпатории (16,5%), а также в поселке Симеиз (14,2%).