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Названы лучшие пляжи для взрослых в России 

Диана Товсепова 11 часов назад
Названы лучшие пляжи для взрослых в России
Фото: depositphotos.com
Онлайн-сервис Tvil.ru привел исследование, составив список наиболее подходящих мест только для взрослых.
Оказалось, что пляж в микрорайоне города Сочи назвали лучшим для уединенного отдыха без детей. Почти треть голосов (31%) получил пляж в Лазаревском, а на втором месте рейтинга оказался Коктебель (25%).
При этом многие опрошенные россияне считают лучшими для отдыха с любимыми пляжи в Евпатории (16,5%), а также в поселке Симеиз (14,2%).
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