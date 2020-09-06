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Российские туристы рванулись в Чегем 

Елена Красовская 6 сентября 2020
Смотрите ролик и узнайте, почему российские любители экстремального отдыха двинулись в Кабардино-Балкарию. Сейчас одним из самых популярных туристических мест стало Чегемское ущелье, где провести отпуск могут и поклонники походов, и те, кто предпочитает палаткам комфортабельные коттеджи. Развлечения в Чегеме найдутся для всех: здесь можно полетать на параплане, взобраться на ледник или пронестись над ущельем на зиплайне.
Ранее «Рамблер» рассказывал, чтороссиянка объяснила, что нельзя делать в Абхазии.
Отдых в России , Видео
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