В какие города России сильно подешевели авиабилеты 

Туту.ру сообщил о том, какие города России стали доступнее для перелетов. Для анализа были использованы данные по билетам, заказанным из Москвы с 1 июля по 25 августа. Вылеты должны состояться с 1 сентября по 30 ноября.

Самый дешевый город — Орск в Оренбургской области. В прошлом году цена осеннего билета составляла 10 652 рубля, в этом — 3 432 рубля. Больше чем в два раза подешевели билеты в Нальчик, Ижевск и Воронеж. На 40-45% снизилась цена авиабилетов в Иркутск, Екатеринбург, Пермь и Уфу. А на 30-35 процентов — в Мурманск, Новосибирск, Ставрополь, Красноярск, Астрахань и Улан-Удэ.

Также подешевели авиабилеты из Петербурга в Геленджик — с 8 778 до 5 940 рублей. Но легче всего улететь из Петербурга в Саратов. В прошлом году билет туда стоил 10 184 рубля, в этом — 4 068 рублей.