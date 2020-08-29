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Европейская страна открывает границы для россиян 

Диана Товсепова 3 часа назад
Европейская страна открывает границы для россиян
Фото: depositphotos.com
Еще одной европейской страной, открывающей границы для россиян, станет Молдавия. Так, с первого сентября снимается
запрет на въезд для граждан ряда стран, в том числе и для россиян. Об этом рассказала пресс-секретарь пограничной полиции республики Раиса Новицки. Ранее в Молдавии четырежды продлевали режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения.
При этом молдавские эпидемиологи намерены каждые две недели обновлять "красный список" стран со сложной эпидемиологической ситуацией. Сейчас в этот список входят Румыния, Украина, Армения, Израиль, Казахстан и ряд других государств.
Каждый новый список "запретных" стран будут публиковать по пятницам, а по понедельникам он будет вступать в силу.
Напомним, в рамках борьбы с распространением коронавируса в середине марта Молдавия закрыла свои границы, приостановив международное сообщение со всеми странами. По официальным данным, в республике вирусом SARS-CoV-2 заразились 35 тысяч 904 человека (около 1% населения).
На прошлой неделе власти Молдавии обратились к РФ с намерением приобрести первую партию российской вакцины от COVID-19.
Ранее "Рамблер" сообщал, что творится в другой европейской стране.
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