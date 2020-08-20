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Российские туристы облюбовали новый уголок 

Елена Красовская 4 часа назад
Ролик рассказывает о российском городе, который традиционно был фаворитом туристов, но сейчас туда ринулись многотысячные толпы отдыхающих. Речь идёт о культурной столице страны Санкт-Петербурге. Из-за близости к Москве туристы могут позволить себе приехать в город на Неве, даже не уходя отпуск, всего лишь на пару дней. Насколько реально сейчас купить билеты на поезд и найти место в отеле в северной столице, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стало известно, почему россияне недовольны отпуском во время пандемии.
Отдых в России , Видео
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