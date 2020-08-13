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Журналистка рассказала о «ковидном вакууме» у туристов 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Журналистка уличила туристов в «ковидном вакууме»
Фото: depositphotos
Российская журналистка Екатерина Сажнева недавно вернулась из Абхазии и задумалась, а стоит ли сдавать тест на коронавирус после возвращения домой. Об этом она рассказала в издании «Московский комсомолец».
Девушка считает, что по возвращении домой туристы попадают в так называемый «ковидный вакуум». Фактически у них нет необходимости сдавать тесты, но отсутствие своевременной диагностики может привести к серьезным последствиям.

«На границе справок об отсутствии заболевания ни туда, ни обратно не спрашивают, температуру не измеряют, о том, что нужно сделать анализ, не предупреждают», — отметила автор материала.

Хотя некоторых вернувшихся отпускников все-таки настигает полиция, об этом они делятся в своих социальных сетях.

«Стражи порядка попросили сделать селфи в домашней обстановке и испугали, что вскоре могут последовать штрафы за отсутствие вовремя сданных анализов».

Сейчас существует один документ, который регламентирует порядок действий для вернувшихся из отпуска, это постановление главного санитарного врача России от 27 июля.
В нем указано, что с момента прибытия из-за границы в течение первых трех дней необходимо пройти обязательную ПЦР-диагностику на COVID-19 и разместить результаты на портале «Госуслуг».
Но документ подразумевает пересечение только воздушных границ, что довольно странно, с учетом, что большинство россиян используют машину в качестве средства передвижения внутри страны.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как местные гнобят туристок за чрезмерно откровенные наряды.
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