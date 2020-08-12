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Изнывающих от жары русских туристок снова гнобят местные 

Диана Товсепова 2 часа назад
Из-за особого наплыва туристов на российские курорты в этом году стали ярче выражены конфликты между местными и отдыхающими. При этом, как выяснил "Рамблер", в начале сезона многие местные жители просто были категорически против открытия туризма, потому как были уверены, что "захлебнутся в заражениях".
Сейчас проявились и другие проблемы. Одна из них — категорическое неприятие жителями неодетых тел на улицах города. Так, отдыхающие зачастую любят прогуляться в купальниках не только по набережной, но и по городским улицам и общественным местам. Туристы с неприкрытыми телами заглядывают в магазины и сидят в кафе, чем очень раздражают местных жителей.
В Сети то и дело появляются кадры с разгуливающими в купальниках туристами, а негативная реакция на это от жителей курортных городов не заставляет себя ждать.
Новое видео, на котором две девушки в мини-бикини проходят по городу опять взбесило пользователей сети.
Соцсети

"В своих городах гуляйте голыми", — подписаны кадры.

Местные крайне негативно относятся к такому внешнему виду приезжих:

"Я только одного не пойму, почему они по своим городам в трусах не ходят?"

"Есть пляж где можно ходить в купальных принадлежностях, а в городе дети которые смотрят на бл***й с голыми задницами"

"Раньше люди специально брали одевали хорошую одежду, чтоб показать себя особенно вечером на набережной…курортный город, да, так уважайте этот город и окружающих куда приехали…".

На это им отвечают разозленные туристы, что приехали отдыхать и в жаркую погоду будут ходить в чем хотят.

"Полюбому снимает какая нибудь дама в весе…которой просто завидно что некоторые могут в купальниках ходить…. Это курортный город, пора было уже привыкнуть", — комментируют в Сети.

При этом нашлись и те, кто считают, что запрещать прогулки надо выборочно: девушкам со стройными фигурами можно, а остальным — нет.
Комментарии 219
Отдых в России , Видео
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