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Эксперты назвали самый доступный для отдыха регион юга России 

Анастасия Иванова 54 минуты назад
Портал бронирования "Санатории-России.рф" и Ассоциации туроператоров России (АТОР) выяснили, какой российский курорт можно назвать самым доступным для отдыха.
Выяснилось, что самым бюджетным курортом стал Крым. Туризм для жителей полуострова Крым начался 15 июня, с июля он стал доступен для жителей других регионов.

"Летний отдых в Крыму остается самым доступным среди регионов Южного федерального округа России", — говорится в сообщении.

Отдых в санаториях Крыма обойдется в среднем в 3400 рублей в сутки за проживание, питание и лечение. В первую пятерку по доступности санаторного отдыха также вошли Ростовская область (3550 рублей), Краснодарский край (3560 рублей), Астраханская область (3650 рублей) и Волгоградская область (3700 рублей).

"В среднем санаторно-курортный отдых на юге России в конце лета обойдется в 3,6 тысячи рублей в сутки", — отметили авторы исследования.

При этом, по данным министерства, минимальная стоимость пакетных туров на неделю на двоих составляет 26,7 тысячи рублей.

"Мы уделяем большое внимание ценообразованию и соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора в регионе", — отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Рамблер
Ранее "Рамблер" рассказывал, какой вид отдыха в Крыму считается самым популярным.
Комментарии 1
Отдых в России , Видео , Вадим Волченко , Ассоциация туроператоров России , Роспотребнадзор
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