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В Крыму назвали самый популярный вид отдыха 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Назван самый популярный вид отдыха в Крыму
Фото: depositphotos
Пресс-служба Министерства курортов и туризма Республики Крым сообщила, что в этом сезоне необычайной популярностью среди туристов пользуются путешествия на авто.
В июле, например, 64% туристов прибыли на полуостров на автотранспорте по Крымскому мосту, это 387,8 тысячи автотранспортных средств, в том числе 352,6 тысячи легковых автомобилей.

"Для автотуристов оборудованы кемпинги, где можно бюджетно и достаточно комфортно отдохнуть. Автотуризм даёт возможность увидеть как можно больше достопримечательностей".

Действительно, на машине путешествие получается гораздо более красочным. Можно даже попробовать отыскать менее людные пляжи. По словам пресс-службы, наименее популярными в этом сезоне стали путешествия на поезде.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что будет с Сочи и Крымом в бархатный сезон.
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