Назван самый популярный вид отдыха в Крыму

Пресс-служба Министерства курортов и туризма Республики Крым сообщила, что в этом сезоне необычайной популярностью среди туристов пользуются путешествия на авто.

В июле, например, 64% туристов прибыли на полуостров на автотранспорте по Крымскому мосту, это 387,8 тысячи автотранспортных средств, в том числе 352,6 тысячи легковых автомобилей.

"Для автотуристов оборудованы кемпинги, где можно бюджетно и достаточно комфортно отдохнуть. Автотуризм даёт возможность увидеть как можно больше достопримечательностей".

Действительно, на машине путешествие получается гораздо более красочным. Можно даже попробовать отыскать менее людные пляжи. По словам пресс-службы, наименее популярными в этом сезоне стали путешествия на поезде.