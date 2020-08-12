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Какой город станет столицей Ленинградской области 

Елена Красовская 1 час назад
Смотрите видео и узнайте о городе, который претендует на звание столицы Ленинградской области. Этим городом стала Гатчина, центр которой занесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, Гатчине присвоено звание города воинской славы. Кстати, в городе уже давно думали о статусе столицы области, но прежде препятствием была плохая дорога. Сейчас трассу модернизируют, так что возможно, планы горожан осуществятся.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как купающаяся в море туристка рассмешила своим внешним видом.
Отдых в России , Видео , Новости путешествий , ЮНЕСКО
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