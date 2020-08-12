Какой город станет столицей Ленинградской области 

Смотрите видео и узнайте о городе, который претендует на звание столицы Ленинградской области. Этим городом стала Гатчина, центр которой занесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, Гатчине присвоено звание города воинской славы. Кстати, в городе уже давно думали о статусе столицы области, но прежде препятствием была плохая дорога. Сейчас трассу модернизируют, так что возможно, планы горожан осуществятся.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как купающаяся в море туристка рассмешила своим внешним видом.