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Назван главный недостаток отдыха в Сочи 

Стелла Шмель 1 час назад
Отдыхающий в Сочи заснял на видео огромные очереди, которые появились из-за большого наплыва приезжающих. Туристы стоят возле подъемника в горы. Очередь растянулась на несколько сотен метров.
Видео было опубликовано в паблике "Интересный Сочи" в одной из социальных сетей.
На кадрах ролика видно, что автор, снимая очередь, запечатлел полное несоблюдение людьми социальной дистанции — все вплотную стоят друг к другу.
"Самое плохое то, что есть, — это очередь, когда ты спускаешься вниз с вагонетки",
— отметил автор видео.
Ранее "Рамблер" писал, что были раскрыты популярные схемы наживы на туристах в Крыму.
Отдых в России , Видео
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