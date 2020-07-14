Назван главный недостаток отдыха в Сочи 

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Отдыхающий в Сочи заснял на видео огромные очереди, которые появились из-за большого наплыва приезжающих. Туристы стоят возле подъемника в горы. Очередь растянулась на несколько сотен метров.

Видео было опубликовано в паблике "Интересный Сочи" в одной из социальных сетей.

На кадрах ролика видно, что автор, снимая очередь, запечатлел полное несоблюдение людьми социальной дистанции — все вплотную стоят друг к другу.

"Самое плохое то, что есть, — это очередь, когда ты спускаешься вниз с вагонетки",

— отметил автор видео.