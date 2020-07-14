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Назван главный недостаток отдыха в Сочи 

Lenta.ru 2 часа назад
В Сочи сняли на видео огромные очереди, образовавшиеся из-за наплыва туристов. Ролик, снятый на Красной Поляне, опубликован в паблике «Интересный Сочи» во «ВКонтакте».
На кадрах видно столпотворение возле подъемника в горы, растянувшееся на несколько сотен метров. Автор, снимая происходящее на камеру смартфона, называет толпы отдыхающих одним из главных недостатков отдыха в Сочи.
«Самое плохое то, что есть — это очередь, когда ты спускаешься вниз с вагонетки», — отметил он.
В комментариях под видео пользователи отметили, что в трате времени в таких очередях «нет никакого удовольствия», и посетовали на несоблюдение туристами социального дистанцирования.
Ранее в сети появилось видео с пляжами в Сочи, забитыми до отказа. Автор, пришедшая на побережье в районе Имеретинской низменности, пожаловалась, что из-за толп отдыхающих ей негде лечь загорать.
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Отдых в России , Видео
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