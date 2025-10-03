Покупая билет на самолет, мы редко задумываемся о том, что может пойти не по плану. Болезнь, срочные дела или просто смена планов, и вот уже хочется вернуть деньги. Но получится ли?

Все зависит от тарифа, и именно в нюансах часто кроются главные потери. Разбираемся, можно ли сдать авиабилет и что для этого нужно знать.

Даже если билет невозвратный, есть исключения. Например, при вынужденном отказе от поездки (болезнь, смерть близкого) вы имеете право на возврат с подтверждающими документами.

Некоторые авиакомпании позволяют сдать или обменять билет в течение 24 часов после покупки независимо от тарифа. Это нужно делать до полуночи дня покупки. Дорогие билеты обычно возвращаются полностью. Их можно обменять, изменить даты и даже маршрут.

А вот самые дешевые билеты чаще всего нельзя вернуть или обменять. Если у вас изменятся планы – деньги сгорят. Поэтому важно не только искать низкую цену, но и проверять, что включено в тариф. Подробнее об этом рассказали в видео на странице @gotravelrussia.