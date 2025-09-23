С наступлением высокого туристического сезона в странах Юго-Восточной Азии, особенно во Вьетнаме, на Бали и в Таиланде, активизируются мошенники. Один из самых распространенных способов обмана – через объявления по аренде недвижимости.

Ежегодно жертвами таких мошенников становятся тысячи туристов. Схема следующая: мошенники создают фейковые объявления о сдаче жилья, стоимость которых ниже рынка. Зачастую это красивые дома и апартаменты по заниженной цене с описанием вроде «пересдаю свое» или «ищу новых арендаторов». Эти объявления выглядят достаточно правдоподобно – в них качественные фотографии и подробные описания.

Турист ничего не подозревая списывается с арендодателем, договаривается об условиях и получает просьбу внести предоплату. После перевода средств (обычно около 30% от общей стоимости аренды) переписка удаляется. Адрес оказывается вымышленным, а жилье несуществующим.

Как обезопасить себя:

Обязательно проверяйте профили в соцсетях и отзывы. Настоящие арендодатели, как правильно, публикуют свои объявления на проверенных сайтах. Также никогда не переводите деньги частным лицам без официального договора. Для оплаты лучше использовать платформы с функцией защиты платежей и возврата средств.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @digitalbaldin.