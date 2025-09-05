Поврежденный багаж не придется чинить за свой счет, авиакомпания обязана его отремонтировать, заменить или компенсировать. Главное правило: все фиксировать сразу в аэропорту.

В России нужно обратиться в отдел Lost and Found рядом с лентой выдачи багажа. При себе должны быть посадочный талон и багажная бирка. Сотрудник оформит акт о повреждении, после чего возможны варианты: ремонт, компенсация или выдача нового чемодана аналогичной категории. Важно не покидать аэропорт до завершения процедуры.

Какие вещи нельзя класть в чемодан

За рубежом схема похожа. У Emirates, Lufthansa, Turkish Airlines и других перевозчиков есть форма Damage Baggage Claim. Ее заполняют прямо в аэропорту или онлайн в течение 7 дней после полета.

Совет: всегда фотографируйте повреждения и сохраняйте багажные бирки, это ускорит решение вопроса.