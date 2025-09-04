Чтобы избежать экстренного досмотра и задержек в аэропорту, важно правильно распределять багаж. Иногда чемодан могут задержать и отправить на дополнительную проверку. В этом случае пассажира вызывают для вскрытия багажа, что грозит потерей времени и даже опозданием на рейс.

Главное правило: не класть в чемодан электронику и устройства с аккумуляторами. Планшеты, ноутбуки, смартфоны, пауэрбанки и зарядные устройства всегда берут в ручную кладь.

Соблюдение этого простого правила избавит вас от лишних вопросов на контроле и сбережет время перед вылетом. Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @feelwaytravel.