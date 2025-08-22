Планируя свое первое зарубежное путешествие, важно учитывать не только красоту страны, но и то, насколько легко в ней адаптироваться. Есть направления, которые лучше оставить для более опытных туристов.

Индия

Даже опытные путешественники оказываются в шоке. Контрастный шум, попрошайки, хаотичное движение, бедность и антисанитария могут стать настоящим испытанием.

Китай

Удивительная культура и история, но почти полное отсутствие английского, недоступность привычных сайтов и жесткий языковой барьер делают страну трудной для новичков.

Бразилия

Роскошные пляжи соседствуют с высоким уровнем преступности: официальная статистика фиксирует ограбления каждые 10-15 минут. Это направление лучше отложить, пока не наберетесь опыта.

Подробнее об этих странах рассказала в своем видео блогер @dianazagran.