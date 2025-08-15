Мечтаете о перелете с комфортом и целым рядом кресел только для себя? Есть простой трюк, который может сработать. При онлайн-регистрации выберите два места в одном ряду – у окна и у прохода, оставив среднее свободным.

Большинство пассажиров стараются избегать центральных мест, если есть альтернатива. Авиакомпании заполняют их в последнюю очередь, когда другие варианты уже заняты. В итоге с высокой вероятностью среднее кресло останется пустым, и вы сможете удобно расположиться.

Как вернуть вещи, изъятые на досмотре в аэропорту

Конечно, гарантий нет, но шанс провести полет без соседей в таком случае значительно выше. Подробнее об этом лайфхаке рассказала в своем видео блогер @feelwaytravel.