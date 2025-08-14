Если на досмотре в аэропорту у вас пытаются забрать духи, крем или бутылку вина, не спешите прощаться с вещами. В России у пассажира есть право оформить акт изъятия – документ, подтверждающий, что жидкость изъяли не навсегда, а отправили на хранение.

По правилам, аэропорт обязан хранить такие вещи 30 дней. После возвращения из поездки вы можете их забрать, предъявив акт и посадочный талон. Чтобы избежать недоразумений, сделайте фото акта сразу на телефон и сохраните все документы о перелете.

За границей ситуация иная: в большинстве стран изъятые жидкости и кремы просто утилизируют на месте, и никакого хранения не предусмотрено.

Поэтому, если вылетаете из России, пользуйтесь правом на акт изъятия. А при обратном вылете лучше сдайте запрещенные для ручной клади жидкости в багаж или оставьте дома.

