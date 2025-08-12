Овербукинг: что делать, если ваше место в самолете заняли

Представьте: вы приходите на посадку, а ваше место уже занято и не потому, что кто-то ошибся. В авиации это называется овербукинг, когда авиакомпания продает больше билетов, чем кресел в самолете. Зачем так делать?

По статистике, на каждый рейс есть пассажиры, которые не приходят, и авиакомпании стараются заполнить все места. Проблема возникает, когда вдруг приходят все. В России в таком случае вам просто обязаны предложить билет на следующий рейс. Но за границей правила куда приятнее для пассажиров: вам могут выдать компенсацию в размере 500-700 евро и даже пересадить в бизнес-класс бесплатно.

Как выбрать лучшие места в самолете

Кстати, в России хотят официально узаконить овербукинг. Так что велика вероятность, что в будущем такие ситуации станут происходить чаще.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @tariel_gitravel.