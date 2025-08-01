Планируете перелет и не знаете, какие места выбрать? Все зависит от ваших приоритетов – комфорта, безопасности или желания выспаться. Вот несколько простых ориентиров, которые помогут сделать правильный выбор.

Если вас укачивает выбирайте места в районе крыла. Именно там ощущается наименьшая турбулентность. Это объясняется физикой: крыло – центр тяжести самолета, и болтанка там чувствуется слабее.

Не хватает места для ног? Ищите места у аварийных выходов. Там всегда больше пространства, а иногда эти места можно выбрать при онлайн-регистрации.

Как перестать бояться летать на самолете

Шанс занять целый ряд выше всего в хвосте самолета. Его заполняют последним, и если рейс не полный, то именно здесь можно спокойно вытянуть ноги и устроиться как дома.

Подробнее о том, как выбрать самые удобные места, рассказал в своем видео блогер @tariel_gitravel.