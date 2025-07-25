Страх полета является одной из самых распространенных фобий, но он редко основан на реальных рисках. На самом деле, современные лайнеры устроены так, чтобы выдерживать даже серьезные неполадки.

Под самолетом не пустота, а плотный поток воздуха, который буквально держит его в небе, так же как вода держит корабль. Даже если откажет один двигатель, второй спокойно доставит самолет до места назначения. А если не работает ни один – судно не падает, а превращается в планер и может пролететь десятки километров до посадки.

Турбулентность никогда не становилась причиной катастроф. Она опасна только для тех, кто не пристегнулся. Даже в экстренных случаях, например, при проблемах с шасси, самолет садится на пенную подушку.

Что делает экипаж после посадки самолета

По статистике, шанс попасть в авиапроисшествие – 1 на 20 миллионов. Поэтому самолет самое безопасное средство передвижения.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.