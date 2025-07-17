Многие думают, что после посадки экипаж просто выходит из самолета и отправляется отдыхать. На самом деле это не так. У членов экипажа остается еще немало задач, которые нужно выполнить до того, как они покинут борт.

Сразу после высадки пассажиров бортпроводники проходят по салону: ищут забытые вещи, проверяют, чтобы никто не остался на борту, и осматривают уборные. Все обнаруженные находки фиксируются и передаются наземным службам, а состояние туалетов оценивается, в случае неполадок информация передается техникам.

Пилоты тем временем занимаются проверкой технического состояния самолета. Они проводят визуальный осмотр, чтобы убедиться в отсутствии внешних повреждений, фиксируют данные полета и вносят записи в бортовой журнал. Этот документ часть официальной истории каждого рейса.

Почему капитан самолета всегда сидит слева

После того как экипаж выполнит все процедуры, на борт поднимаются клининговые бригады. Именно они приводят самолет в порядок: выносят мусор, дезинфицируют поверхности, заправляют туалеты, раскладывают новые подушки и пледы. И только после этого самолет будет готов к следующему рейсу.

Подробнее об этом рассказали в видео на странице @zhilybyli_ru.