Выбирая отель для отпуска, важно заранее понять, какой тип питания входит в стоимость проживания. Иначе можно оказаться в незнакомой стране без еды и с дополнительными расходами. Вот расшифровка основных обозначений:

RO (Room Only) – питание не включено вообще. Только проживание.

BB (Bed & Breakfast) – завтрак включен, остальное – за свой счет.

HB (Half Board) – завтрак и ужин входят в стоимость, обед – нет.

FB (Full Board) – завтрак, обед и ужин включены, но напитки часто оплачиваются отдельно.

All Inclusive – полноценное питание, напитки и перекусы на протяжении дня.

Ultra All Inclusive – расширенное питание, включая импортный алкоголь, свежевыжатые соки и дополнительные услуги.

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Зная эти обозначения, вы сможете избежать неприятных сюрпризов и заранее спланировать расходы на отдыхе. Сохраните себе, чтобы не искать, где поесть, уже в отпуске. Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @sokolova_tour.