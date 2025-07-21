Собирая аптечку в поездку, многие ограничиваются жаропонижающим, бинтом и таблетками «на всякий случай». Но на практике такие наборы редко спасают от реальных проблем, с которыми туристы сталкиваются чаще всего.

Чаще всего в поездках нас подводит вовсе не температура. Первое, о чем часто забывают – это антигистаминные. Аллергия на еду, укусы насекомых, непривычные условия – и без нужной таблетки вы рискуете застрять в номере на несколько дней.

Второе – желудок. Вода и еда в другой стране могут дать неожиданный эффект. С собой обязательно стоит взять сорбенты, пробиотики и средства от обезвоживания.

Как найти горящий тур и не прогадать

Универсальной аптечки не существует. Она должна быть персональной, составленной именно под вас и ваш маршрут.

Подробнее о том, как собрать аптечку в путешествие, рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.