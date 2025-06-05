Чтобы понять, когда и где искать горящие туры, нужно разобраться, почему они вообще появляются. Такие предложения появляются, когда мест в самолете больше, чем желающих улететь – и это бывает в двух случаях.

Первый вариант – это удача. Когда просто повезло: ближе к вылету тур резко подешевел. Но такой сценарий непредсказуем, и нет гарантии, что он совпадет с датами вашего отпуска.

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Второй способ – более надежный. Он работает в межсезонье, когда спрос ниже. Например, Турция в апреле-мае или Эмираты и Таиланд летом. За 5-7 дней до вылета часто появляются хорошие предложения, и шансы найти тур по выгодной цене действительно высоки.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @tariel_gitravel.