Июнь – отличное время для пляжного отдыха, особенно на Средиземноморье. Безусловный лидер сезона – Турция, а также Кипр и Тунис. Вода уже достаточно теплая, а погода – стабильная и комфортная. В Египте в это время тоже жарко, температура воды держится на уровне 23–25°C, так что отдых там в июне – вполне комфортный.

Если хочется в Азию, стоит выбирать определенные направления. Отлично подойдут Нячанг во Вьетнаме, Бали или Самуи – именно там летом сезон, в отличие от других регионов Юго-Восточной Азии. На Пхукете в июне уже начинается сезон дождей, но это компенсируется более низкими ценами.

Почему стоит рассмотреть Вьетнам для летнего отдыха

Что касается стоимости, Средиземноморские направления обойдутся в среднем от 250 до 300 тысяч рублей на двоих, Франция и Италия – от 300 до 500 тысяч, а Азия, при правильном выборе курорта, будет стоить 300-400 тысяч, в зависимости от уровня отеля.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @tariel_gitravel.