Вьетнам становится все более популярным направлением у туристов из России, и теперь добраться туда стало еще удобнее. Прямые рейсы в аэропорт Нячанга значительно сократили время в пути, а от аэропорта до большинства отелей – всего 20–30 минут на трансфере.

Главный плюс Нячанга – отсутствие ярко выраженного сезона дождей. Даже летом здесь комфортный климат, что делает курорт отличной альтернативой другим азиатским направлениям.

На любой бюджет можно найти подходящий отель: от доступных трехзвездочных до пятизвездочных по системе «все включено». Вьетнам радует не только морем и пляжами, но и колоритной азиатской культурой, экскурсиями, вкусной кухней и множеством морепродуктов.

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Время в полете – около 10 часов из Москвы. Цены варьируются: от 200-250 тысяч рублей за двоих за базовый тур и до 350-400 тысяч за «все включено».

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @tariel_gitravel.