Путешествовать много и не разориться – задача вполне реальная. Один из самых действенных способов сократить расходы на поездки – путешествовать вне сезона. Это правило работает практически в любой стране.

Например, летом можно отправиться в Азию или страны Персидского залива, где в разгар туристического сезона обычно бывает слишком жарко, но цены падают в разы. Аналогично – Турция, Тунис или Марокко: если ехать весной или осенью, путевка обойдется в два, а то и в три раза дешевле, чем летом.

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Именно за счет таких поездок вне пикового сезона можно позволить себе два отпуска по цене одного. Погода может быть неидеальной – где-то жара, где-то дожди, но это не мешает увидеть новые места и открыть для себя мир.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @tariel_gitravel.