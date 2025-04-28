Путешествие только с ручной кладью – отличный способ сэкономить время в дороге. Нет необходимости сдавать багаж, ждать его на выдаче или переживать за его сохранность. Все самое нужное будет под рукой, а передвижение станет быстрее и удобнее. Главное – правильно собрать чемодан.

Вот три простых правила, которые помогут компактно упаковать все необходимое.

Переливайте косметику в дорожные флаконы

Жидкости объемом до 100 мл удобно разместить в компактных бутылочках, что экономит место и соответствует требованиям авиакомпаний.

Собирайте капсульный гардероб

Минимум вещей, максимум сочетаний. Одежда должна легко комбинироваться между собой, чтобы в любой ситуации выглядеть стильно.

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Рационально используйте пространство

Мелкие вещи складывайте в обувь, выбирайте легкие ткани и применяйте принцип многослойности для комфорта в разных погодных условиях.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @sashasmag.