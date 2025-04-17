Поездка с питомцем может пройти спокойно и комфортно, если заранее учесть несколько важных нюансов. Особенно это касается авиаперелетов.

Во-первых, если вы летите с собакой, выбирайте ночной или вечерний рейс и заранее обеспечьте питомцу физическую нагрузку. Уставшая собака легче переносит дорогу и, как правило, большую часть полета спит.

Во-вторых, свяжитесь с авиакомпанией за 24-48 часов до вылета, даже если вы уже купили билет. Количество животных на борту ограничено, и может случиться, что собаку не посадят, если на рейсе уже зарегистрирован кот.

Как путешествовать с животным на поезде

И, наконец, приезжайте в аэропорт заранее. Перед вылетом потребуется пройти ветеринарный контроль и получить документы, а онлайн-регистрация для пассажиров с животными, как правило, недоступна.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @gotravelrussia.