Путешествие с питомцем требует подготовки – особенно если речь идет о поезде. У российских железных дорог действуют четкие правила для провоза животных, и соблюдать их важно не только ради комфорта, но и чтобы избежать штрафов или отказа в посадке.

При покупке билета на поезд можно заметить значок с изображением лапки – он означает, что в этом вагоне разрешен провоз животных. Такая маркировка помогает владельцам питомцев заранее выбрать подходящее место, а пассажирам с аллергией – избежать нежелательного соседства.

Куда поехать в Калининградской области на майские праздники

Кошки и мелкие собаки могут путешествовать даже в плацкартном вагоне, если находятся в переноске, соответствующей требованиям перевозчика. Крупных и служебных собак допускается перевозить только в отдельном купе, при условии выкупа всех мест в нем.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @gotravelrussia.