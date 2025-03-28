Как получить компенсацию за задержку рейса

Задержка рейса — это не просто потерянное время, но и финансовые убытки. В России существуют законы, защищающие права пассажиров, но немногие знают, как ими воспользоваться. В этой статье «‎Рамблер» разберет не только основные механизмы компенсации, но и малоизвестные способы получить выплату.

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На что можно рассчитывать по закону?

В России права пассажиров авиарейсов регулируются Воздушным кодексом РФ и Федеральными авиационными правилами. Согласно статье 120 Воздушного кодекса РФ, при задержке рейса пассажир имеет право:

на предоставление бесплатного питания и напитков;

на проживание в гостинице (если задержка превышает восемь часов в дневное время или шесть часов в ночное);

на трансфер до отеля и обратно;

на две бесплатные телефонные звонка, в том числе в роуминге, или отправку сообщений по электронной почте.

Дополнительно можно требовать компенсацию в размере 25 рублей за каждый час задержки, но не более 50 процентов от стоимости билета (статья 120 ВК РФ). Эта сумма мизерная, но есть другие способы получить больше.

Как получить существенную компенсацию?

Если задержка рейса произошла по вине авиакомпании (технические неисправности, логистические проблемы, смена экипажа), пассажир может потребовать возмещения убытков в размере полной стоимости билета или даже больше. Для этого необходимо:

Зафиксировать факт задержки (фото табло аэропорта, официальное объявление авиакомпании); Запросить у представителя авиакомпании справку о причине задержки; Сохранить все чеки на дополнительные расходы (еда, гостиница, такси); Подать письменную жалобу в авиакомпанию.

Куда обращаться, если авиакомпания отказывается платить?

Часто авиакомпании затягивают процесс или отказываются компенсировать ущерб. В этом случае можно:

Подать жалобу в Росавиацию (она регулирует деятельность авиаперевозчиков в России); Обратиться в Роспотребнадзор, если авиакомпания нарушает права потребителей; Подать иск в суд (особенно если есть значительные убытки).

Можно ли получить компенсацию через банк?

Если билет был оплачен банковской картой, можно попробовать оформить chargeback (возврат платежа). Это работает, если авиакомпания нарушила условия договора перевозки (например, отменила рейс без компенсации). Chargeback оформляется через банк, но успех процедуры зависит от политики платежной системы.

Европейские законы для россиян

Если ваш рейс вылетал из страны ЕС или авиакомпания зарегистрирована в Европе, можно требовать компенсацию по регламенту ЕС 261/2004. В этом случае выплаты достигают 600 евро. Даже если авиакомпания отказывается платить, можно самостоятельно обратиться в авиационные органы ЕС или воспользоваться услугами юридических сервисов, специализирующихся на компенсациях.

Скрытые возможности для увеличения компенсации

Страховка: если у вас есть страховка, включающая задержку рейса, страховая компания может компенсировать потери; Коллективный иск: если задержка затронула и возмутила многих пассажиров, можно подать коллективную претензию, что увеличит шансы на успех; Жалоба в международные организации: если рейс был международным, можно обратиться в IATA (Международную ассоциацию воздушного транспорта) или ICAO (Международную организацию гражданской авиации).

Многие пассажиры не требуют компенсацию просто потому, что не знают о своих правах. Однако знание законов и грамотный подход позволяют получить выплату, даже если авиакомпания изначально отказывается идти навстречу.

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