Зачем в самолетах пепельницы, если курить запрещено

На первый взгляд кажется странным, что в современных самолетах все еще есть пепельницы, несмотря на строгий запрет на курение. Однако, на самом деле, причины, почему они все еще устанавливаются, имеют вполне обоснованное объяснение. Подробнее — в материале "Рамблера".

Пепельницы в современных самолетах, где курение запрещено, имеют скорее практическое и законодательное обоснование, чем функциональное. Они остаются в туалетах в основном для соблюдения законодательства, минимизации потенциальных рисков и создания комфортной обстановки для пассажиров. Вместо того чтобы удивляться их наличию, следует понимать их роль в обеспечении безопасности полета.

Расходы на модернизацию

До 1988 года практически на всех авиарейсах пассажирам разрешалось курить. В этом контексте пепельницы в самолетах имели смысл и использовались регулярно. С точки зрения безопасности, сейчас полностью избавиться от пепельниц в туалетах может показаться разумным решением. Однако финансовые затраты на модернизацию всех самолетов, чтобы убрать пепельницы, оказываются слишком высокими. Поэтому, вместо того, чтобы потратиться на удаление пепельниц, авиакомпании предпочитают сохранить текущую конфигурацию салона.

Законодательные нормы

Даже после того, как курение в полетах было запрещено, в соответствии с законодательством, необходимо было сохранить пепельницы в салонах самолетов. Это связано с предположением, что пассажир может попытаться курить в туалете, и если пепельницы там не будет, он может выбросить окурок в унитаз, что приведет к аварии. В случае наличия пепельницы, он оставит окурок там, и стюардесса легко его увидит и потушит.

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Психологический аспект

Наличие пепельниц в туалетах также имеет психологическое обоснование. Пассажиры, особенно те, кто летал до того, как курение было запрещено, могут чувствовать себя более комфортно, видя пепельницы в туалете, даже если они сами не курят. Это может создать впечатление о том, что авиакомпания более заботится о комфорте пассажиров.

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