Обнаружив, что ваш багаж не прибыл, не паникуйте. Сначала убедитесь, что его действительно нет на ленте выдачи – иногда чемоданы выкладывают отдельно. Если поиск не дал результатов, направляйтесь в службу Lost&Found аэропорта. Там нужно заполнить заявление о потере, указав характеристики багажа и контактные данные. Вам выдадут номер дела и сайт для отслеживания статуса поиска.

Три полезных совета, которые пригодятся каждому путешественнику

В большинстве случаев багаж находится в течение нескольких дней, но если он не найден в течение 21 дня, обращайтесь в авиакомпанию. Напишите заявление на возмещение стоимости потерянного имущества, приложив все подтверждающие документы: посадочный талон, бирку багажа и копию заявления из Lost&Found.