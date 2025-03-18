Путешествия – это не только новые впечатления, но и множество мелочей, о которых важно помнить заранее. Вот три совета, которые помогут вам избежать неприятных ситуаций в поездке.

Проверьте срок действия загранпаспорта

Во многих странах есть правило: паспорт должен быть действителен еще как минимум шесть месяцев на момент въезда. Даже если у вас есть виза и билет, с просроченным документом вас могут не пустить на рейс. Проверьте паспорт заранее, чтобы не столкнуться с неожиданными проблемами в аэропорту.

Возьмите с собой мелатонин

Смена часовых поясов, долгие перелеты и непривычный режим дня могут привести к нарушениям сна. Мелатонин – это натуральный гормон, регулирующий биологические ритмы. Его прием в таблетках поможет быстрее адаптироваться к новому времени и избежать бессонницы.

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Храните обувь в сейфе

Если вы часто забываете вещи в гостиничном сейфе, есть простой лайфхак: положите туда один ботинок или кроссовок. Когда придет время выезда, вы точно вспомните о сейфе – ведь без обуви уйти не получится.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @zhilibyli_ru.