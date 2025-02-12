Самое опасное место в самолете: неожиданный фактор риска

Самолет считается одним из самых безопасных видов транспорта, но иногда пассажиры задумываются: а есть ли в салоне «опасные» места? С точки зрения вероятности выживания при аварии статистика иногда указывает на задние ряды, но это не значит, что стоит выбирать их исключительно ради безопасности. На самом деле в обычных условиях все места в самолете одинаково безопасны.

Однако есть один фактор, который делает некоторые из них потенциально вредными для здоровья – ультрафиолетовое излучение. Дело в том, что на высоте 10000 метров защита от солнечных лучей меньше, чем на земле, а стекла иллюминаторов не полностью блокируют УФ-лучи. Это значит, что сидящие у окна пассажиры получают больше ультрафиолета, чем те, кто выбрал места у прохода.

Почему самолеты не летают над Тибетом

Частые перелеты, особенно на дневных рейсах, могут привести к накоплению вредного воздействия УФ-излучения, что со временем увеличивает риск преждевременного старения кожи