Тибетское плато – одно из самых труднодоступных мест на планете. Несмотря на развитую авиацию, коммерческие рейсы обходят этот регион стороной. Дело не в мифах о мистической энергии или древних запретах, а в сугубо практических причинах, связанных с высотой, климатом и безопасностью полетов.

Горная местность создает мощные воздушные потоки. Над Тибетом часто образуются сильные нисходящие и восходящие потоки, а также турбулентность, которая делает полёт менее предсказуемым.

Как устроено воздушное шоссе для самолетов

Также на больших высотах самолеты должны иметь возможность быстро спуститься до уровня, где давление и кислород позволяют дышать без дополнительного оборудования. Однако Тибетское плато практически лишено равнинных участков, подходящих для аварийной посадки. Кроме того, в регионе мало аэродромов, а многие взлетно-посадочные полосы расположены на высоте более 4000 метров, что усложняет взлет и посадку.

Вместо этого авиакомпании выбирают более безопасные маршруты, даже если это означает небольшой крюк в пути.