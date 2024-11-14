Для авиаперелетов между Европой и Америкой существует невидимый, но весьма важный фактор – джет-стрим. Это мощный воздушный поток, расположенный на высоте около 10–12 километров, который образуется между слоями тропосферы и стратосферы и движется с невероятной скоростью, достигая до 300 км/ч. Самолеты, направляющиеся из Европы в Америку или обратно, могут либо использовать джет стрим для ускорения, либо избегать его в зависимости от направления и сезона.

Что находится на бортовой кухне самолета

Использование джет-стрима позволяет авиакомпаниям экономить топливо и время в пути, особенно на рейсах с запада на восток, когда самолеты подхватывает мощный попутный ветер. Каждый день команды авиадиспетчеров внимательно отслеживают данные о скорости и положении джет-стрима, чтобы корректировать маршруты самолетов.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.