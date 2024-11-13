На бортовой кухне самолета скрыто больше, чем можно себе представить. Это не просто место, где разогревают еду для пассажиров, здесь организован целый мини-центр питания и обслуживания.

На бортовой кухне размещены компактные холодильники, печи, чайники, и даже миниатюрные морозильные камеры. Здесь также находятся контейнеры для воды и места для хранения питания.

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Кроме того, бортовая кухня обычно оборудована небольшими шкафчиками и полками для хранения дополнительных предметов, которые пассажиры могут попросить во время полета: подушек, одеял, масок для сна и других личных принадлежностей. На рейсах, где предусмотрен повышенный комфорт, на кухне могут быть и мелочи, чтобы пассажиры могли попросить что-то особенное – от влажных салфеток до средств личной гигиены.

Подробнее об этом рассказала в своем видео стюардесса @skylinyyyy__.