Покупка авиабилетов окружена множеством мифов. Пассажиры ищут хитрые способы сэкономить, но далеко не все лайфхаки действительно работают. Разбираем три популярных заблуждения, которые не помогут вам купить билеты дешевле.

Есть распространенное мнение, что авиакомпании и агрегаторы поднимают цены для пользователей из определенных стран, а если включить VPN и выбрать, например, другой регион, можно увидеть более выгодные тарифы. На практике это не работает. Стоимость билетов формируется на основе спроса, сезонности и других факторов, но не привязана к вашему IP-адресу.

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Бытует мнение, что на разных сайтах один и тот же билет стоит по-разному. Это не совсем так. Официальные цены устанавливают авиакомпании, и агрегаторы просто отображают их. Разница в стоимости может быть связана с комиссией сервиса или включенными дополнительными услугами, но сама база тарифов остается неизменной.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @zhilibyli_ru.