«Правило воскресенья»: как оно помогает сэкономить на авиабилетах

При планировании путешествий многие стараются сэкономить на авиабилетах, отслеживая акции, выбирая бюджетные рейсы и сравнивая цены. Однако существует еще один фактор, который может значительно повлиять на стоимость перелета, – так называемое «правило воскресенья».

Это негласное правило авиакомпаний, согласно которому билеты становятся дешевле, если путешественник проводит в пункте назначения до воскресенья. Такая особенность ценообразования связана с тем, что бизнес-туристы, летающие в командировки, обычно возвращаются домой до выходных. Чтобы привлечь отдыхающих и увеличить загрузку рейсов, авиакомпании снижают стоимость билетов для тех, кто остается на ночь с субботы на воскресенье.

Лучшие направления для бюджетного отдыха в разное время года

Если маршрут позволяет гибкость, стоит проверить, как изменится цена билетов при добавлении одной ночи к поездке. Например, перелет с возвращением в пятницу может оказаться значительно дороже, чем если вы вернетесь в воскресенье или понедельник.

Этот трюк особенно полезен при покупке международных билетов и на дальнемагистральных маршрутах, где разница в цене может достигать десятков процентов.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @zhilibyli_ru